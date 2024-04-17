العربية للطيران: إلغاء الرحلات بسبب الظروف الجوية

(MENAFN- Al-Bayan)
أصدرت شركة طيران العربية بيانا قالت فيه :" نظراً للظروف الجوية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، تم إلغاء أو إعادة جدولة الرحلات المذكوره ادناه. وقد تم إخطار الركاب المتأثرين بتغييرات رحلاتهم. وننصح المسافرين بزيارة
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وبينما نعمل بكل جهد للحد من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية الحالية، فإننا نؤكد أن سلامة ركابنا وطاقمنا هو على رأس أولويات الشركة".
الرحلات المتأثرة المغادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة:
| تاريخ
| رقم الرحلة
| المغادرة
| الوجهة
| 16 أبريل
| G9 351
| SHJ
| FRU
| 16 أبريل
| G9 435
| SHJ
| JAI
| 16 أبريل
| G9 448
| SHJ
| TRV
| 16 أبريل
| G9 454
| SHJ
| CCJ
| 16 أبريل
| G9 467
| SHJ
| HYD
| 16 أبريل
| G9 471
| SHJ
| MAA
| 16 أبريل
| G9 496
| SHJ
| BLR
| 16 أبريل
| G9 502
| SHJ
| CMB
| 16 أبريل
| G9 552
| SHJ
| SKT
| 16 أبريل
| G9 594
| SHJ
| HBE
| 16 أبريل
| G9 842
| RKT
| CAI
| 17 أبريل
| G9 518
| SHJ
| DAC
| 17 أبريل
| G9 526
| SHJ
| CGP
| 17 أبريل
| G9 255
| SHJ
| OHS
| 17 أبريل
| 3L 335
| AUH
| MUX
الرحلات المتأثرة المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة:
| تاريخ
| رقم الرحلة
| المغادرة
| الوجهة
| 17 أبريل
| G9 352
| FRU
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 436
| JAI
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 449
| TRV
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 455
| CCJ
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 468
| HYD
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 472
| MAA
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 497
| BLR
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 503
| CMB
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 519
| DAC
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 527
| CGP
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 553
| SKT
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 595
| HBE
| SHJ
| 17 أبريل
| G9 843
| CAI
| RKT
| 17 أبريل
| G9 256
| OHS
| SHJ
| 17 أبريل
| 3L 336
| MUX
| AUH
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