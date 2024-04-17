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العربية للطيران: إلغاء الرحلات بسبب الظروف الجوية

4/17/2024 3:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت شركة طيران العربية بيانا قالت فيه :" نظراً للظروف الجوية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، تم إلغاء أو إعادة جدولة الرحلات المذكوره ادناه. وقد تم إخطار الركاب المتأثرين بتغييرات رحلاتهم. وننصح المسافرين بزيارة
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وبينما نعمل بكل جهد للحد من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية الحالية، فإننا نؤكد أن سلامة ركابنا وطاقمنا هو على رأس أولويات الشركة".

الرحلات المتأثرة المغادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة:

تاريخ رقم الرحلة المغادرة الوجهة
16 أبريل G9 351 SHJ FRU
16 أبريل G9 435 SHJ JAI
16 أبريل G9 448 SHJ TRV
16 أبريل G9 454 SHJ CCJ
16 أبريل G9 467 SHJ HYD
16 أبريل G9 471 SHJ MAA
16 أبريل G9 496 SHJ BLR
16 أبريل G9 502 SHJ CMB
16 أبريل G9 552 SHJ SKT
16 أبريل G9 594 SHJ HBE
16 أبريل G9 842 RKT CAI
17 أبريل G9 518 SHJ DAC
17 أبريل G9 526 SHJ CGP
17 أبريل G9 255 SHJ OHS
17 أبريل 3L 335 AUH MUX


الرحلات المتأثرة المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة:

تاريخ رقم الرحلة المغادرة الوجهة
17 أبريل G9 352 FRU SHJ
17 أبريل G9 436 JAI SHJ
17 أبريل G9 449 TRV SHJ
17 أبريل G9 455 CCJ SHJ
17 أبريل G9 468 HYD SHJ
17 أبريل G9 472 MAA SHJ
17 أبريل G9 497 BLR SHJ
17 أبريل G9 503 CMB SHJ
17 أبريل G9 519 DAC SHJ
17 أبريل G9 527 CGP SHJ
17 أبريل G9 553 SKT SHJ
17 أبريل G9 595 HBE SHJ
17 أبريل G9 843 CAI RKT
17 أبريل G9 256 OHS SHJ
17 أبريل 3L 336 MUX AUH

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