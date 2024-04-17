العربية للطيران: إلغاء الرحلات بسبب الظروف الجوية

أصدرت شركة طيران العربية بيانا قالت فيه :" نظراً للظروف الجوية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، تم إلغاء أو إعادة جدولة الرحلات المذكوره ادناه. وقد تم إخطار الركاب المتأثرين بتغييرات رحلاتهم. وننصح المسافرين بزيارة

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وبينما نعمل بكل جهد للحد من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية الحالية، فإننا نؤكد أن سلامة ركابنا وطاقمنا هو على رأس أولويات الشركة".

الرحلات المتأثرة المغادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة: