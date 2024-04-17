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رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء

4/17/2024 3:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة ذكرى عيد الجلاء.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بشار الأسد.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي المهندس حسين عرنوس، رئيس مجلس وزراء الجمهورية العربية السورية.

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