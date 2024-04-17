دنتسو الشرق الأوسط تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض

(MENAFN
- Alto ) الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة دنتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم عن افتتاحها لمقرها الإقليمي في الرياض بعد تسلمها ترخيص من وزارتي الاستثمار والتجارة في المملكة العربية السعودية لإنشاء مقر لها بالمملكة في خطوة استراتيجية تؤكد دورها الريادي في قيادة مسيرة التحول للمملكة ودعم المواهب المحلية الطموحة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وتساهم دنتسو بفضل مكانتها كواحدة من أكبر شبكات الإعلام والإعلان في المنطقة، في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال دعمها للعديد من البرامج الحكومية والوزارية وأجندة الشركات الاستثمارية، وتقدم مجموعة من الحلول التسويقية الشاملة لتحويل رؤية السعودية 2030 إلى واقع ملموس للجمهور العالمي.
تعقيبا على التوسع الجديد قال أندريه أندراد، الرئيس التنفيذي لشركة دينتسو أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا: "يُمثل افتتاح هذا المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية هامة تعكس التزام دنتسو الراسخ تجاه المملكة ودعمها لمسيرة التحول الاقتصادي فيها، ونؤمن إيمانًا راسخًا بمستقبل المملكة الاقتصادي الواعد، ونؤكد على حرصنا الكامل على دعم شركائنا وعملائنا لتحقيق أجندات التحول الخاصة بهم، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المثمر سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030."
من جانبه، عبر طارق الداعوق، الرئيس التنفيذي لشركة دينتسو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته بافتتاح المقر الإقليمي الجديد في الرياض، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية في مسيرة الشركة، حيث قال:"نفتخر بأننا أول شركة إعلانية قابضة تُقدم على هذه الخطوة، ونهدف من خلال هذا التوسع إلى المساهمة في وضع معايير بناء منظومة متطورة لقطاع الإعلام والإعلان في المملكة العربية السعودية، كون أن المملكة العربية السعودية تعد سوق استراتيجية رئيسية بالنسبة لدنتسو، ونحن نعمل فيها منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، ونرى في افتتاح هذا المقر خطوة طبيعية في مسار تطورنا، حيث نسعى إلى مواصلة بناء علاقات طويلة الأمد وموثوقة مع عملائنا وشركائنا والشعب في المملكة."
ومع التوسع السريع لقوتها العاملة في المملكة العربية السعودية، تهدف شركة دنتسو إلى أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في تنمية وتبني المواهب السعودية من خلال تعزيز الشراكات مع جامعات مثل جامعة الأمير سلطان، وبرامج توظيف الخريجين الجدد؛ حيث ستعمل على زيادة أعداد موظفيها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على المواهب النسائية، وتعمل كذلك على تطوير برامج تدريبية لتعزيز التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية.
ويجدر الذكر أن شركة دنتسو افتتحت مكتبًا رئيسيًا جديدًا في بوابة الأعمال في الرياض، وذلك لخدمة عملائها من الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات في المملكة، ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية دنتسو لتعزيز وجودها الحالي في الرياض ومكتبها الإضافي في جدة.
MENAFN17042024007443015940ID1108103987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.