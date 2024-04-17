سينتينل وان تسلط الضوء على حلول Purple AI خلال فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك 2024"

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي – أبريل، 16 2024: أعلنت سينتينل وان SentinelOne ، الرائدة عالميًا في مجال المنصات الذاتية للأمن السيبراني، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك 2024"، والذي يقام في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وخلال الفعالية التقنية المرموقة، تسلّط SentinelOne الضوء على حلول Purple AI – وهي حلول متخصصة لتحليل أمن الذكاء الاصطناعي تمنح المؤسسات إمكانية تحديد التهديدات في وقت مبكر لتستجيب بسرعة أكبر. كما تستعرض الشركة منصة Singularity - بما فيها Singularity for Identity و Singularity Cloud Workload Security و Singularity Data Lake
في هذا السياق قال عزالدين حسين، المدير الإقليمي الأول لهندسة الحلول في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سينتينل وان: "نحن ملتزمون بتمكين المؤسسات من دخول مستقبل الأمن السيبراني بثقة. ومن خلال حلولنا القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإنا نزود المؤسسات بالأدوات والمعلومات اللازمة لتوقع التهديدات وإدارة نقاط الضعف وحماية أصولها الرقمية في أي مكان في العالم. يعد معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات منصة ممتازة لنا للتواصل مع قادة القطاعات والشركات الناشئة المبتكرة وشركائنا في مجال الأمن السيبراني، وسنقدم للزوار العروض التفاعلية ورؤى الخبراء بالإضافة إلى المشاورات الشخصية لفهم دور حلولنا في تمكين مؤسساتهم. كما نغتنم هذه الفرصة لتجديد التزامنا بتعزيز مرونة الأمن السيبراني في المنطقة."
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