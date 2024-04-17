ورشة عمل افتراضية لإعداد المؤهلين للفوز بمسابقة الشركات الناشئة في أبوظبي

(MENAFN
- Strategic) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2024: تعقد اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار بالتعاون مع شركة Bloom بعد غد الخميس ورشة عمل افتراضية، بهدف إعداد المؤهلين للفوز ضمن المراحل الأولى لمسابقة الشركات الناشئة، والتي يتم تنظيمها سنويًا على هامش فعاليات قمة (AIM) للاستثمار، لتوفير بيئة تنافسية أمام تلك الشركات للتواصل وإقامة العلاقات مع المستثمرين والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
وتعد الشركات الناشئة واحدة من المحاور الرئيسة لقمة (AIM) للاستثمار، التي يتم تنظيمها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية"، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي).
وانطلاقّا من أهمية قطاع الشركات الناشئة في الاقتصادات الوطنية، تسعى قمة AIM للاستثمار 2024 إلى توفير منصة مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن سبل ومشاريع جديدة للاستثمار في التنمية المستدامة والمبتكرة، وكذلك الحكومات التي تبحث عن مشاريع ناشئة لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في مختلف المجالات. لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال، فضلاً عن فرص تمويل المشاريع الريادية الفائزة.
وتسعى الورشة إلى إعداد الشركات الناشئة والتي تأهلت ضمن الجولات التنافسية الأولى وتدريبهم استعدادًا للجولة النهائية خلال فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2024، وذلك من خلال دعوة تلك الشركات الناشئة لإكمال تقييم قصير على منصة Bloom، ما يمكنها من تقييم مدى
استعدادها وتحديد أولويات ومجالات التحسين لتعظيم وإثراء مشاركتها. فضلًا عن توفير فرصة مثالية خلال ورشة العمل للشركات للتواصل مع أقرانهم وتبادل المعارف والخبرات والتجارب.
واستقطبت مسابقة الشركات الناشئة مشاركين من 53 دولة حول العالم والتي تتطلع إلى جذب رؤوس الأموال، أو التوسع في أسواق جديدة، أو إقامة علاقات وإبرام صفقات تجارية واستثمارية في تلك الدول وأبرزها الصين ودول أمريكا اللاتينية والعديد من دول أفريقيا وغيرها. ما يوفر منصة مثالية للمشاركين لعرض ابتكاراتهم وفرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 60 ألف دولار.
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