شركة Tuum تعلن توسعها في الشرق الأوسط عبر إطلاق مقرها الإقليمي في سوق أبوظبي العالمي

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي –16 أبريل 2024: أعلنت شركة "Tuum"، المزود الرائد للجيل القادم من الحلول المصرفية، عن توسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وافتتاح مقر إقليمي لها في سوق أبوظبي العالمي بالعاصمة الإماراتية.
وتأتي هذه الخطوة التوسعية للشركة في الشرق الأوسط في أعقاب إعلانها عن جولة تمويل من السلسلة ب الشهر الماضي، والتي قادتها شركة CommerzVentures، وتبعها استثمار من قبل Citi Ventures في وقت لاحق. وصرحت الشركة في ذلك الوقت بأنها ستستخدم التمويل العائد من تلك الجولة لدعم جهودها التوسعية عالمياً مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تطوير منصتها للخدمات المصرفية والذي يشمل تحسين كافة الحلول اللازمة لتلبية متطلبات شركات الخدمات المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط.
ويسهم افتتاح المكتب الإقليمي الجديد للشركة في سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة "Tuum" في منظومة الخدمات والتقنيات المالية في الشرق الأوسط، حيث سيكون بمثابة مقر الشركة الإقليمي الذي تشرف منه على عملياتها في كافة أنحاء المنطقة. وينسجم هذا التوسع مع استراتيجية "Tuum" الهادفة إلى تحقيق التعاون الوثيق مع البنوك المحلية وشركات التقنيات المالية والمؤسسات المالية بالمنطقة.
تتميز منصة "Tuum" للخدمات المصرفية، المبنية على أساس الحوسبة السحابية، بكونها مرنة ومتعددة الاستخدامات، إذ تقدم خيارات النشر مثل نماذج البرمجيات كخدمة (Saas)، مع الإشارة إلى أن أول نشر إقليمي لها كان على غوغل كلاود في المملكة العربية السعودية، والمنظومات البنكية العامة أو الخاصة أو المختلطة، الأمر الذي يضمن الامتثال التنظيمي في جميع دول الشرق الأوسط، مع الاستفادة من قابلية التوسع والمرونة في عمليات النشر السحابية.
في هذه المناسبة قال مايلز بيرتراند، الرئيس التنفيذي لشركة "Tuum": "تلتزم Tuum بدعم التحول في القطاع المصرفي عبر منصتها المتميزة بالمرونة والتركيز على المستخدمين. ويأتي توسعنا في منطقة الشرق الأوسط مدعوماً بنجاح جولة التمويل، ليكون شهادة على التزامنا بتسريع التحول في منطقة جاهزة للابتكارات المصرفية الرقمية. يمثل افتتاح مكتبنا في سوق أبوظبي العالمي خطوة استراتيجية تقرّبنا من عملائنا في الشرق الأوسط وتؤكد في الوقت ذاته على التزامنا بأن نكون مشاركين فاعلين في مسيرة نمو التقنيات المالية بالمنطقة".
ولضمان نجاح عملياتها في المنطقة، بدأت "Tuum" بتشكيل فريق إقليمي من خبراء المبيعات والمختصين في القطاع ممن يمتلكون معرفة دقيقة بالمشهد المالي في الشرق الأوسط وقادرين على توفير خدمات مخصصة للعملاء في المنطقة. كما تعمل الشركة على ترسيخ تعاونها مع شركائها الحاليين مثل شركتي "Deloitee" و"Publicis Sapient" اللتين تتمتعان بتواجد قوي في المنطقة.
يمثل هذا التوسع خطوة بالغة الأهمية ضمن مهمة "Tuum" الهادفة إلى تطوير الخدمات المصرفية بشكل ملموس حول العالم، إذ تستعين بمنصتها المبتكرة وأسسها القوية في الشرق الأوسط لتصبح لاعباً مؤثراً في تطور التقنيات المالية بالمنطقة.
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