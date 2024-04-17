"يو إف سي" تعلن عن إعادة تصميم قفازاتها الرسمية المخصصة للبطولات القتالية على نحو ثوري

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "يو إف سي" UFC، مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، عن تجديد تصاميم قفازاتها الرسمية المخصصة لبطولاتها القتالية، والتي توفر للرياضيين مستويات معززة من الحماية لتلائم تحركات الرياضيين على نحو محسّن، مع الارتقاء بمزايا الراحة والمرونة إلى آفاق جديدة كلياً.
صممت قفازات القتال الرسمية الجديدة من "يو إف سي"، والمتوفرة في فئتي 3EIGHT و5EIGHT، بالتعاون مع مجموعة من المطورين، وذلك بناء على ملاحظات الرياضيين والمدربين وباعتماد البيانات العلمية وارتكازاً على أرقى المبادئ الهندسية بهدف تحسين مستويات ملاءمة القفازات والارتقاء بوظائفها وتقنياتها على النحو الأمثل. وتتطابق القفازات في تصاميمها وعمليات إنتاجها، إلا أنها تختلف بألوانها ورسوماتها، وستستخدم من قبل الرياضيين في المباريات على أساس ثلاث أو خمس جولات.
تم تصميم القفازات الجديدة من قبل شركة VICIS RDI، التي تشرف على تطوير منتجات مجموعة من العلامات التجارية الرائدة ومن بينها VICIS وSCHUTT وTUCCI، وتتميز بريادتها في مجال تصنيع الأجهزة والمنتجات الرياضية المخصصة لحماية رؤوس الرياضيين والحد من الآثار الناجمة عن الإصابات التي تحصل أثناء المباريات. تتميز القفازات الجديدة بتقنية الرغوة متعددة الطبقات VICIS RFLX المتطورة مع ميزة الحماية عبر امتصاص الصدمات، كما صممت على نحو مبتكر للتخفيف من حدة الإصابات بما يتناغم مع الديناميكيات الطبيعية لليد.
وتعليقاً على الخبر، قال دانا وايت رئيس "يو إف سي": "تم تطوير هذه القفازات في إطار من الجهود التعاونية، والتي شارك فيها أفضل المصممين والمهندسين والرياضيين خلال السنوات الماضية، بهدف توفير منتجات متميزة على نحو استثنائي. ويعد هذا التصميم جديد كلياً، إذ من المتوقع أن يحدث تحولاً جذرياً في رياضة الفنون القتالية المختلطة. وستكون القفازات الجديدة أخف وزناً، كما ستتناغم مع أيدي اللاعبين على نحو أفضل، بالإضافة إلى الحد من الإصابات وتوفير أقصى درجات المرونة أثناء المباريات. وستظهر القفازات الجديدة خلال البطولات الرياضية الذي سيشهدها الصيف المقبل".
قفازات القتال الرسمية الجديدة من UFC - الميزات والتحسينات
ميزات التصميم
• نظام قفل جديد حول المعصم، يتناسب مع ديناميكيات المعصم على نحو أفضل، ما يؤدي إلى التخلص من الفراغات، وبالتالي تمكين المقاتل من التحكم بالقفاز ومنع الخصم من التفوق.
• تصميم جديد بعدد أقل من الطبقات والقطب ما يساهم في الحد من الجروح والكدمات؛ تم جمع القطب الآن على جانب راحة اليد أسفل الأصابع مباشرة.
• تعزز الوسادة المبتكرة قدرة المقاتلين على التحكم بأصابعهم في وضعها الطبيعي والحد من الإصابات التي تتعرض لها أعينهم أثناء القتال.
• تؤدي إزالة وصلة ربط الأصابع إلى تقليل حجم القفازات والقطب التي قد تسبب الكدمات والجروح.
• تمت إضافة حشوة إلى جوانب القفاز عند السبابة وأصابع الخنصر لحماية بنية العظام الضعيفة.
الملاءمة والحجم
• تم تغيير حجم القفازات لتناسب أيدي الرياضيين بشكل أفضل. يؤدي التصميم الجانبي الأنحف إلى التخلص من المساحة الزائدة في الجزء الخارجي من اليد.
• خفض عدد القفازات إلى 10 أحجام مناسبة للجنسين، من قياس XXXS وحتى XXXXL، والتي تتدرج بشكل مناسب مع حجم اليد.
الوزن
• خفض الوزن وتحديده بناء على الأحجام
– يزن القفاز ما بين 3-4.9 أونصة (فرق 1.9 أونصة).
– تم تقليل الوزن بمقدار 1-1.5 أونصة مقارنة بقفازات UFC السابقة.
التصميم
• سوار بمعصم منحني يعزز الراحة لملاءمة أفضل حول المعصم.
• تعمل ثقوب الأصابع بتصميم المغرفة/الزاوية على التخلص من التجمعات التي تتشكل داخل قبضة اليد.
تطوير المواد
• بطانة، مصممة على نحو مخصص مع رسومات وتصاميم مميزة قابلة للتمدد في الاتجاهين، تتحرك بما يتناسب مع حركة اليد.
• حشوة رغوية متعددة الطبقات بتقنية VICIS RFLX ، مصممة لتوفير أقصى قدر من المرونة والحماية
• خطاف وحلقة محدثة منخفضة المستوى، للحد من التمزق وتخفيف الوزن.
رغوة متعددة الطبقات بتقنية VICIS RFLX
زودت جميع قفازات فنون القتال المختلطة الرسمية من UFC برغوة متعددة الطبقات بتقنية VICIS RFLX. ويعد هذا النظام المتطور والمخصص للحماية نتيجة الخبرات الدقيقة في مجالات الهندسة والاختبارات المستمرة لضمان توافقها مع أفضل المعايير العالمية. كما صممت هذه القفازات على نحو متوافق مع رؤية الشركة لحماية الرياضيين، وتتميز بأربع طبقات متماسكة من الرغوة المبتكرة بتقنية VICIS RFLX والممتصة للصدمات، يتم فصل كل منها بثلاث أسطح انزلاقية PTFE تتميز بعامل احتكاك منخفض للغاية، لتوفير أقصى درجات المرونة والحماية.
ويعد هذا التصميم المبتكر مزدوج الأهداف، إذ تتمثل الغاية منه في: حماية المقاتلين من الصدمات وتوفير حرية غير مسبوقة عند الحركة. فعندما يتم إغلاق قبضة اليد، تقوم الأسطح المنزلقة بتمرير طبقات الرغوة لتتكيف بسلاسة مع شكل القبضة المشدودة، ما يوفر مستويات جديدة من الحماية والمرونة والملاءمة في قفازات فنون القتال المختلطة MMA.
من جهته، قال جيسون نيوباور، نائب رئيس تطوير المنتجات في "Certor Sports"، الشركة الأم لـ"VICIS RDI": "نجحت "يو إف سي UFC" بالتعاون مع فريق "RDI" في تطوير الجيل التالي من قفازات الفنون القتالية المختلطة MMA، وذلك بفضل اعتماد عملية التطوير القياسية من “RDI” والتي ترتكز على مجموعة من العناصر ومن ضمنها، تعليقات الرياضيين، والبيانات الحقيقية، بالإضافة إلى الاختبارات الدقيقة لابتكار أفضل التصاميم، ومواصلة الإبداع لتوفير الحلول الحائزة على جوائز للرياضيين المتميزين بمستويات الأداء الاستثنائي".
قفازات بأداء متميز من مصانع DYACO
سيتم تصنيع قفازات القتال الرسمية الجديدة من UFC بواسطة Dyaco، المزود الرسمي لأجهزة ومنتجات القتال واللياقة البدنية في "يو إف سي".
وقال آلان تينغ، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لدى "Dyaco International Inc": "يعد إطلاق قفازات القتال الرسمية UFC 5Eight و 3Eight بمثابة إنجاز تاريخي متميز في مسيرة Dyaco. ويعد التصميم الثوري لهذه القفازات بمثابة شهادة على التزامنا الثابت بالتميز ودفع حدود الابتكار في عالم الرياضات القتالية، إذ تم تطويرها بالتعاون على نحو وثيق مع مقاتلي "يو إف سي" المخضرمين وكبار المهندسين على مستوى القطاع. ويسعدنا تقديم مستوى جديد من الحماية والأداء للمقاتلين عبر توفير هذه القفازات المبتكرة في حلبات المصارعة مثمنة الأضلاع. ونفتخر بمساهمتنا في تطوير هذه القفازات، بناء على خبرتنا وشغفنا بالرياضة وعالم اللياقة البدنية في هذه المرحلة المفصلية من مسيرة "يو إف سي" التطورية".
رقائق التحقق من البيانات من VeChain
سيتم تزويد قفازات 3EIGHT و5EIGHT بابتكار جديد يتمثل في رقائق NFC التي تستخدم تكنولوجيا منصة VeChainThor blockchain التي يتم تشغيلها من قبل VeChain، شريك تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين" الرسمي لـ"يو إف سي". وسيتمكن المشجعون الذين سيشترون القفازات من مسح الرقائق ضوئياً عبر موقع "يو إف سي" الرسمي للتحقق من أصالة القفازات والاطلاع على تاريخها. وتؤكد تقنية رقاقات NFC من Vechain أصالة القفازات، بالإضافة إلى إطلاعهم على اسم المقاتل الذي ارتداها والبطولات التي شهدتها، وذلك في حال استعمالها خلال المباريات.
وقال صني لو، الرئيس التنفيذي لشركة VeChain:"يعد هذا التعاون بمثابة إنجاز استثنائي في إطار الشراكة التاريخية بين VeChain و"يو إف سي"، بالإضافة إلى إعادة تخطيط رؤية المشاركة المجتمعية لكلا الشركتين. ويسلط هذا التطبيق الضوء على المزايا الحقيقية لتقنيتنا، ما يعزز ترابط كلا العلامتين التجاريتين بشرائح العملاء على نحو فريد واستثنائي. وسيتم توفير الشهادة الرقمية التي تم إصدارها عبر VechainThor blockchain والمرتبطة بشريحة NFC الخاصة بالقفاز، في رمز مميز ومخزن بشكل آمن، ما يضمن أصالته وتفرده مع قابليته للتحقق، ويوفر للمعجبين فصل جديد في مشهد التذكارات، بالإضافة إلى تمكينهم من استعادة الذكريات العزيزة على نحو دائم ومستمر".
ومن المتوقع أن يرتدي الرياضيون قفازات القتال الرسمية الجديدة من "يو إف سي" للمرة الأولى في مباريات UFC® 302 التي تجري يوم السبت بتاريخ 1 يونيو في مركز "برودانشيل" بمدينة نيوارك ، نيوجيرسي.
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