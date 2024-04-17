تعلن KuCoin عن توزيع مبلغ ضخم بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من خلال إسقاط جوي لمجتمعها المخلص

(MENAFN
- PRNewsWire) فيكتوريا، سيشيل، 15 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- حققت KuCoin، الشركة الرائدة عالميًا في سوق تبادل العملات المشفرة، شرفها وأكملت بنجاح توزيع إسقاط جوي بقيمة 8.95 مليون دولار على المستخدمين المتضررين من ازدحام السحب. في إطار جهودها المستمرة للتعبير عن الامتنان لقاعدة مستخدميها المخلصين، يسر KuCoin تقديم جولة أخرى من عمليات الإسقاط الجوي. في غضون 5 أيام، ستكون هناك 10 جولات من الإسقاط الجوي بقيمة 20 مليون دولار تُضاف إلى 3 ملايين مستخدم. تم تصميم هذه المبادرة خصيصًا لمكافأة المستخدمين الذين لم يبدأوا عمليات السحب أو الإيداع خلال الإطار الزمني المحدد من الساعة العاشرة مساء يوم 26 مارس إلى منتصف الليل يوم 28 مارس، (UTC+8).
من خلال سحب بالقرعة، سيتم اختيار 3 ملايين مستخدم محظوظ لتلقي إسقاطات جوية تتراوح من 0.1 إلى 2000 دولار أمريكي (يرجى الرجوع إلى إعلان KuCoin الرسمي للحصول على التفاصيل)، مع استكمال عملية التوزيع في غضون 5 أيام. تتضمن عملية المطالبة بالإسقاط الجوي للجوائز بقيمة 20 مليون دولار من KuCoin قسائم رمزية، والتي يمكن للمستلمين استبدالها مقابل BTC على أساس 1:1.
تعد هذه الإيماءة جزءًا من التزام KuCoin المستمر ليس فقط بضمان أمان وموثوقية المنصة ولكن أيضًا لتعزيز نظام بيئي موحد ومحمي للعملات المشفرة. صرح جوني، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin، قائلاً: "باعتبارنا People's Exchange، نهدف إلى إظهار تقديرنا للثقة والدعم الذي أظهره مستخدمونا باستمرار". "دعونا نحمي ونحتفل بروح العملة المشفرة معًا!"
يتم تشجيع المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم عبر قنوات KuCoin الرسمية.
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