ضيوف القرية العالمية على موعد مع النجمة العالمية زارا لارسون في ختام حفلات الموسم 28

(MENAFN
- currentglobal) الإمارات العربية المتحدة، دبي، 15 إبريل 2024 – دعت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ضيوفها للإنضمام إليها يوم الخميس، 18 أبريل 2024، والاستمتاع بالحفل المرتقب للنجمة العالمية زارا لارسون، الذي تختتم فيه الوجهة سلسلة حفلات موسمها الثامن والعشرون.
كما أعلنت القرية العالمية أيضاً عن استضافة منسق الأغاني الشهير "ديجي داني نيفيل" الذي سيبدأ الحفل مع مجموعة من الريميكسات العربية والغربية التي يشتهر بها عالمياً، ابتداءً من 8:30 مساءً.
ويكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع أروع الأوقات عند المسرح الرئيسي مع النجمة السويدية الأصل زارا لارسون التي ستقدم مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل "لاش لايف" و "نيفير فورجيت يو".
ويأتي حفل زارا لارسون وديجي داني نيفيل ليتوج ختام حفلات الموسم 28 للقرية العالمية، الذي استضافت به نخبة من ألمع نجوم العالم على مسرحها الرئيسي أمام الآلاف من الزوار.
هذا وتعد الحفلات الغنائية عند المسرح الرئيسي مفتوحة أمام كافة ضيوف القرية العالمية، وبدون أي تذاكر إضافية. ويمكن شراء تذاكر دخول القرية العالمية من الموقع الإلكتروني الرسمي للوجهة، أو من خلال تطبيقها للهواتف الذكية.
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