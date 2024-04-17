"نيسان موتور" تُعيّن تييري صباغ نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (16 أبريل 2024) – أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة عن تعيين تييري صباغ في منصب نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط اعتباراً من 1 أبريل 2024.
ومع خبرته الكبيرة في قطاع السيارات على مستوى المنطقة، سيساهم صباغ بدور محوري في قيادة التوجّه الإستراتيجي والتميّز التشغيلي لعلامتي نيسان وإنفينيتي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. كما سيتولى من خلال منصبه الجديد قيادة تطوير الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق رئيسية.
وقبل هذا التعيين، شملت مهام صباغ منصب رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط، وساهمت قيادته بشكل كبير في نموّ عمليات نيسان وإنفينيتي ونجاحها في المنطقة. ويتمتع صبّاغ بخبرة واسعة تتجاوز العشرين عاماً في قطاع السيارات، بما يشمل المبيعات، والتسويق والترويج للعلامات التجارية، والتخطيط، وعمليات تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن خلال منصبه الجديد، سيرفع صباغ تقاريره إلى ليون دورسرز، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، والذي قال: "يؤكد سجل تييري الحافل بالإنجازات في قيادة نموّ الأعمال والارتقاء بمستوى رضا العملاء حرصنا على التميز في كلّ جانب من جوانب عملياتنا. كما يُثبت دورهُ الموسّع التزامنا الإستراتيجي تجاه منطقة الشرق الأوسط، ونتطلّع إلى مساهماته المستمرة في دعم طموحاتنا نحو تحقيق رؤية نيسان على المدى البعيد".
ومن جانبه، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط: "أنا فخور بالثقة التي حظيت بها من خلال هذا التعيين، بالتزامن مع استعدادتنا لبدء خطة أعمالنا العالمية الجديدة، والتي تشمل إطلاق مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثنائية وفق نهج إستراتيجي واضح يركز على السوق الديناميكية والواعدة لشركة نيسان في الشرق الأوسط. وأتطلّع إلى التعاون الوثيق مع زملائي المتميزين في نيسان وإنفينيتي، ومع شركائنا الموثوقين في جميع أنحاء المنطقة، لإضفاء مزيد من القيمة وتعزيز قدرتنا التنافسية وتسريع النموّ نحو مستقبل واعد".
انضمّ صبّاغ إلى نيسان عام 2018 كمدير قسم المبيعات؛ حيث ساهم بتعزيز أداء مبيعات العلامة التجارية في أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ عام 2019 تسلّم صباغ قيادة نيسان الشرق الأوسط كمدير تنفيذي للشركة بالإضافة إلى منصب رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط منذ 2022؛ حيث عمل على تعزيز التميّز التشغيلي وتحقيق أهداف خطة Nissan NEXT التحوّلية في المنطقة، ودعم نموّها المستدام انطلاقاً من تراث العلامة التجارية في دول الخليج والشرق الأوسط على نطاق أوسع. وتحت قيادته، أطلقت نيسان الشرق الأوسط ونيسان العربية السعودية العديد من المنتجات؛ بما في ذلك طراز باترول 2022 الحصري الخاص بالذكرى السنوية السبعين ، وإكس-تريل الجديد كلياً، وباترول سوبر سفاري بإصدار الأسطورة، وسيارة Z الرياضية، بالإضافة إلى العديد من السيارات الأخرى، إلى جانب تأكيد خبرة نيسان العالمية وتراثها الإقليمي ورؤيتها التطلّعية باعتبارها الشريك الرسمي لقطاع السيارات لدى إكسبو دبي 2020.
وتحت قيادة صباغ أيضاً، حصلت نيسان على شهادة "أفضل بيئة عمل" في الشرق الأوسط من "غريت بليس تو وورك". ويعكس هذا الإنجاز، مدى التفاني والجهود الجماعية لفريق العمل تحت توجيهاته، كما يتماشى مع أهداف الشركة الرامية إلى تعزيز التزام علاماتها التجارية في تقديم بيئة عمل عادلة تحتوي الجميع.
يحمل صباغ شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والفنادق والتسويق من جامعة وست لندن، وشهادة في القيادة والإدارة المالية من كلية هارفارد للأعمال، وشهادة في التدريب من كلية وارتون للتعليم التنفيذي. كما اختارته مجلة فوربس الشرق الأوسط على قائمة "العالمية تلاقي المحلية" لعام 2023 ضمن أفضل 50 رئيس تنفيذي في الشرق الاوسط، وذلك تأكيداً على دوره البارز وبراعته القيادية على مستوى القطاع.
وجدير بالذكر أن إعلان نيسان يأتي في إطار سلسلة من تعيينات القيادة التنفيذية التابعة لشركة نيسان في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، بما يعكس جهود الشركة الهادفة لتعزيز فريقها القيادي في الأسواق الرئيسية.
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