بطاقة تمكين بلس مجاناً مدى الحياة.. بنك البلاد يُطلق حملة "حّول راتبك" بمكافآت نقدية ومزايا متعددة.

(MENAFN
- Global Advertising)
استمرارا للحملات والمزايا التي يقدّمها تجاه عملائه الكرام، وسعيا لتوفير خدمات مصرفية مقرونة بمزايا حصرية، أطلق بنك البلاد حملة "تحويل الرواتب" التي ستتيح لعملاء البنك الحاليين والجدد الحصول على تمويل شخصي، وبطاقة "تمكين بلس انفينيت" الائتمانية مجاناً مدى الحياة، والاستمتاع بمكافآت نقدية تصل إلى 5000 ريال سعودي، بالإضافة إلى استرداد الرسوم الإدارية للتمويل الشخصي، والعديد من المزايا والخدمات الأخرى، التي تحقق للعملاء استفادة أكبر عند تحويل رواتبهم إلى البنك.
وتأتي الحملة الجديدة التي تستمر حتى 30 يونيو 2024، ضمن الحملات المبتكرة التي أطلقها البنك مؤخراً، في إطار حرص بنك البلاد على تقديم المزيد من العروض والمزايا الحصرية لعملائه الحاليين والجُدُد بهدف تعزيز العلاقة مع العملاء وتقديم المزيد من الفوائد والمكافآت، كجزء من استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة والمزايا المالية للعملاء، بما يعكس التزام البنك بالتجديد المستمر وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات وتطلعات العملاء.
الجدير بالذكر أن بنك البلاد يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد والتي يتجاوز عددها 150 فرعا منها سبعة مراكز خدمة ذاتية في "الرياض وجدة والظهران والجبيل والخرج وينبع " تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، كما يتواجد البنك في مراكز سكني في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة كما يقدم البنك أحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل "البلاد نت" وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية. ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر تطبيق واتس اب البلاد 966920001002+ وهاتف البلاد 920001002 والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي @Bankalbilad عبر منصات تطبيقات "إكس، فيسبوك، إنستجرام، لينكد إن، سناب شات، تيك توك.
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