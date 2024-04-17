تدشين وحدة غسيل كلوي مطلة على الكعبة من برج الساعة

(MENAFN
- Epress release) الرياض
أطلقت جمعية خيرية سعودية مبادرة نوعية هي الأولى من نوعها في القطاع غير الربحي، حيث جهزت أول وحدة لغسيل الكلى مطلة على المسجد الحرام.
وتوفر الوحدة الجديدة خدمة صحية متكاملة مع إطلالة مميزة من أبراج الساعة بوقف الملك عبدالعزيز.
وتهدف جمعية بركم من خلال هذه المبادرة، إلى توسيع رقعة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، بالتوافق مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس هشام شلي أن هذه الوحدة تتيح لمريض الفشل الكلوي تأدية مناسكه بكل يسر وعناية، مع حصوله على الخدمة في مكان مهيأ وعلى إطلالة مميزة أمام الكعبة المشرفة.
ويعد المركز الجديد الثاني للجمعية بعد مركز حي الشوقية الذي يقدم 82 جلسة غسيل يومياً لسكان مكة والحجاج والزائرين.
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