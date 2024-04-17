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مطارات دبي: يرجى عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى

4/17/2024 2:17:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طلبت مطارات دبي من المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة.

وأفادت بوجود تأخير في جدول الرحلات وتحويلات في مسار عدد آخر منها بشكل مستمر، لافتة إلى ضرورة التواصل مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بكل مسافر للحصول على آخر مستجدات حول حالة الرحلة.

وأوضحت أنهم يعملون جاهدين على إعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن في ظل هذه الظروف الصعبة.

إلى ذلك، أعلنت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 من صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل، وحتى منتصف ليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق.

وأوضحت أنها تواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت.


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