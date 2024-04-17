مطارات دبي: يرجى عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى

(MENAFN
- Al-Bayan)
طلبت مطارات دبي من المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة.
وأفادت بوجود تأخير في جدول الرحلات وتحويلات في مسار عدد آخر منها بشكل مستمر، لافتة إلى ضرورة التواصل مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بكل مسافر للحصول على آخر مستجدات حول حالة الرحلة.
وأوضحت أنهم يعملون جاهدين على إعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن في ظل هذه الظروف الصعبة.
إلى ذلك، أعلنت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 من صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل، وحتى منتصف ليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق.
وأوضحت أنها تواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت.
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