طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 صباح يوم الأربعاء 17 أبريل
وحتى منتصف الليل
يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.
وقالت طيران الإمارات: يمكن للعملاء المتأثرين التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.
وتابعت: سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما
يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونحثهم على التحقق من جداول الرحلات على الموقع التالي:emirates. ، ونعتذر بشدة عن أي إزعاج فيما تكثّف طيران الإمارات جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.
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