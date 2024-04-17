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طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل

4/17/2024 2:17:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 صباح يوم الأربعاء 17 أبريل
وحتى منتصف الليل
يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.

وقالت طيران الإمارات: يمكن للعملاء المتأثرين التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وتابعت: سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما
يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونحثهم على التحقق من جداول الرحلات على الموقع التالي:emirates. ، ونعتذر بشدة عن أي إزعاج فيما تكثّف طيران الإمارات جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.

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