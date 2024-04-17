حملة نظافة شاملة بعدد من المواقع في عجلون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أوعز رئيس مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون محمد درويش المهيرات وبإشراف من مدير المحطة التحويلية المهندس أحمد الصمادي لإزالة كافة الشوائب والأوراق على جوانب الطرقات ضمن أعمال النظافة اليومية على الطرق.
وأشار إلى انه تم العمل على ثلاثة فرق الفريق الأول: يعمل من مثلث عبلين باتجاه عبين _المؤسسة العسكرية _ مدخل سوف _ومدخل مستشفى هيا العسكري
و الفريق الثاني يعمل على طريق إربد عجلون تحديداً من أمام فرقة 12 وصولاً إلى مثلث عبين والفريق الثالث يعمل من منطقة عنجرة باتجاه كفرنجة.
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