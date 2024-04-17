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حملة نظافة شاملة بعدد من المواقع في عجلون

4/17/2024 2:05:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أوعز رئيس مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون محمد درويش المهيرات وبإشراف من مدير المحطة التحويلية المهندس أحمد الصمادي لإزالة كافة الشوائب والأوراق على جوانب الطرقات ضمن أعمال النظافة اليومية على الطرق.

وأشار إلى انه تم العمل على ثلاثة فرق الفريق الأول: يعمل من مثلث عبلين باتجاه عبين _المؤسسة العسكرية _ مدخل سوف _ومدخل مستشفى هيا العسكري
و الفريق الثاني يعمل على طريق إربد عجلون تحديداً من أمام فرقة 12 وصولاً إلى مثلث عبين والفريق الثالث يعمل من منطقة عنجرة باتجاه كفرنجة.


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