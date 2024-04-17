حملة نظافة شاملة بعدد من المواقع في عجلون

وأشار إلى انه تم العمل على ثلاثة فرق الفريق الأول: يعمل من مثلث عبلين باتجاه عبين _المؤسسة العسكرية _ مدخل سوف _ومدخل مستشفى هيا العسكري و الفريق الثاني يعمل على طريق إربد عجلون تحديداً من أمام فرقة 12 وصولاً إلى مثلث عبين والفريق الثالث يعمل من منطقة عنجرة باتجاه كفرنجة.

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