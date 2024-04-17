تعليق تسجيل المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - علق طيران الإمارات إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي حتى منتصف الليلة بسبب الطقس السيء وحالة الطرق .



وقالت إنه يمكن للعملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم أو زيارة موقع الناقلة لإعادة الحجز.



وتابعت "ستستمر إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي والذين يمرون بالفعل برحلات الترانزيت ويمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، وننصحهم بالتحقق من أحدث جداول الرحلات.



وختمت "نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي سببناه. تعمل طيران الإمارات جاهدة لاستعادة عملياتنا المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين."

