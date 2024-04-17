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وزارة العمل توضح حالات الإستقدام لعامل غير أردني من خارج المملكة بدل عامل مغادر

4/17/2024 2:05:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشرت وزارة العمل حالات الإستقدام لعامل غير أردني من خارج المملكة بدل عامل مغادر اليوم الاربعاء.

وقالت وزارة العمل في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هذه الحالات عبارة عن مغادرة العامل من الجنسية المصرية أراضي المملكة بموجب مغادرة نهائية (خروج بلا عودة)، أو العامل من الجنسيات المقيدة المنتهي أو الملغى تصريح عمله وإذن إقامته، شريطة أن يكون العامل الذي غادر أراضي المملكة قد عمل لدى نفس آخر صاحب عمل الذي سيقوم بالإستقدام لمدة لا تقل عن (6) أشهر ومغادرة العامل الذي تم إستقدامه وثبوت عدم لياقته بموجب الفحص الطبي دون حصوله على مغادرة نهائية.


وزادت "مغادرة العامل الذي تم تسفيره بقرار من الوزارة بسبب رفضه العمل لدى صاحب العمل، وعلى أن يكون تصريح عمله ملغى قبل مغادرته أراضي المملكة، وفاة العامل غير الأردني الذي يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو تصريح عمل منتهي لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، على أن يقدم صاحب العمل شهادة وفاة مصدقة من الجهات المختصة بذلك، وأن يتم إلغاء تصريح عمله و مغادرة العامل أراضي المملكة بعد تاريخ 2022/1/1 وللعامل من الجنسية المصرية: المغادرة بموجب إذن خروج وعودة (إجازة) وانتهاء تصريح عمله أو إلغاء تصريح العمل الساري وهو خارج المملكة وللعامل من الجنسيات المقيدة بقانون الإقامة انتهاء تصريح عمل العامل وإذن إقامته أو إلغاؤهما.

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