Thursday, 18 April 2024 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلامي أردني في أبوظبي: الإمارات شهدت أمطار استثنائية والأردنيين بخير

4/17/2024 2:05:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الإعلامي الأردني حسام البشايرة من دولة الإمارات العربية المتحدة إن جميع الأردنيين بخير ولم يتعرضوا لأي حوادث جراء الامطار الغزيرة جداً والفيضانات في الإمارات.
وأضاف البشايرة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أنه نتج عن الفيضانات حادث غرق أدى إلى وفاة شخص .
ونوه أن الأمطار التي شهدتها الإمارات في مناطق مختلفة استثنائية مشيراً إلى أنه سجل أكبر هطول مطري في تاريخ الدولة.
ولفت أن الإمارات عملت على مدار الساعة لتخفيف اثار الامطار وكانت قد حذرت مسبقاً من حالة استثنائية من خلال رصد التنبؤات الجوية، مؤكدا أنهم دعوا إلى استخدام الميترو والابتعاد عن استخدام المركبات.
يأتي هذا في وقت أصدرت الإمارات قراراً بتمديد العمل عن بعد حتى اليوم الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية. في حين يُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، ستستمر هذه الأمطار حتى اليوم الأربعاء، كما حثت السلطات الأمنية الإماراتية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم مغادرة منازلهم إن لم يكن الأمر يستدعي ذلك.













MENAFN17042024000208011052ID1108103841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث