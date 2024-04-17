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مشهد يحبس الأنفاس في سلطنة عمان : صراخ وهلع 'أب عانق ابنته وسط السيول '

4/17/2024 2:05:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت تطفو إلى العلن العديد من المشاهد التي تحبس الأنفاس مع ترقب انحسار المنخفض الجوي الذي ضرب سلطنة عمان والإمارات، فضلا عن أجزاء من البحرين خلال الساعات الماضية.

فقد وثق أحد الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل للفيضانات والسيول الهائلة في سلطنة عمان، مشهدا يخطف القلوب لوالد هم إلى اصطحاب طفلته الصغيرة من مدرستها، مع بدء هطول الأمطار بغزارة.


ووثقت معلمة في مدرسة الروضة العمانية على ما يبدو، لحظات عسيرة، لهذا الأب الذي وقف وسط بحر السيول، متشبثا بصغيرته، حائراً أين يهرب بها، لحمايتها.
كما أظهر الفيديو بعض السيارات إلى جانب هذا الوالد تجرفها السيول وتغرق، في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية.

لبنان 24

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