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اجتماعات اللجان ونشاطات مجلس النواب الأربعاء

4/17/2024 2:05:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلتقي اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الأربعاء، مع عدد من طلاب المعهد القضائي الأردني.

بدورها تبحث لجنة التربية والتعليم النيابية موضوع خريجي تخصص تكنولوجيا التخدير والانعاش في جامعة الإسراء.

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