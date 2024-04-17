اجتماعات اللجان ونشاطات مجلس النواب الأربعاء

اجتماعات اللجان ونشاطات مجلس النواب الأربعاء
التاريخ
4/17/2024 2:05:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلتقي اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الأربعاء، مع عدد من طلاب المعهد القضائي الأردني.
بدورها تبحث لجنة التربية والتعليم النيابية موضوع خريجي تخصص تكنولوجيا التخدير والانعاش في جامعة الإسراء.
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