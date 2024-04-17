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التربية تنشر شروط اجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية

4/17/2024 2:05:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط اجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية إلى أي رتبة من الرتب.
ووفقاً لتعميم صادر من الوزارة لمدراء الإدارات ومدراء التربية ورؤساء الوحدات، فانه يشترط ألا تقل العلامة في كل مكون من مكونات تقييم البرنامج التدريبي عن (70%)، حيث توزع علامات تقييم البرنامج التدريبي على النحو التالي:
- (20%) للمشاركة ( 40%) للمهام العملية والمشاريع (40%) للاختبار النظري.
وبيّن التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه إذا لم يجتاز المتدرب الاختبار النظري، يسمح له بالتقدم 3 مرات على نفقته الخاصة، شريطة استمرارية اعتماد البرنامج التدريبي، وبخلاف ذلك عليه إعادة البرنامج التدريبي، وأن الغياب عن الامتحان يعامل معاملة الرسوب فيه.
وأشار التعميم إلى أنه إذا لم تتم ترقية المتقدم إلى الرتبة المطلوبة، يحتفظ بنتيجته في اختبار الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما لسنتين متتاليتين.




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