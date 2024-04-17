التربية تنشر شروط اجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط اجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية إلى أي رتبة من الرتب.
ووفقاً لتعميم صادر من الوزارة لمدراء الإدارات ومدراء التربية ورؤساء الوحدات، فانه يشترط ألا تقل العلامة في كل مكون من مكونات تقييم البرنامج التدريبي عن (70%)، حيث توزع علامات تقييم البرنامج التدريبي على النحو التالي:
- (20%) للمشاركة ( 40%) للمهام العملية والمشاريع (40%) للاختبار النظري.
وبيّن التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه إذا لم يجتاز المتدرب الاختبار النظري، يسمح له بالتقدم 3 مرات على نفقته الخاصة، شريطة استمرارية اعتماد البرنامج التدريبي، وبخلاف ذلك عليه إعادة البرنامج التدريبي، وأن الغياب عن الامتحان يعامل معاملة الرسوب فيه.
وأشار التعميم إلى أنه إذا لم تتم ترقية المتقدم إلى الرتبة المطلوبة، يحتفظ بنتيجته في اختبار الكفايات التخصصية أو المهنية أو كليهما لسنتين متتاليتين.
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