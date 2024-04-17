إدارة السير توضح سبب الأزمة المرورية على شارع المدينة الطبية باتجاه دوار الشعب

إدارة السير توضح سبب الأزمة المرورية على شارع المدينة الطبية باتجاه دوار الشعب
التاريخ
4/17/2024 2:05:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إدارة السير المركزية إن الازدحام المروري في الطريق الواصل بين شارع المدينة الطبية باتجاه دوار الشعب بسبب تعطل حافلة على يمين الطريق.
ونوهت أن الكوادر المختصة تواجدت في الموقع تزامنا مع حركة بدء الدوام الصباحي، والعمل جار على تسيير حركة المركبات.
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