مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء
التاريخ
4/17/2024 1:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، العشرات من المرشحين والمرشحات؛ لاستكمال إجراءات التعيين.
وبحسب الإعلان المنشور في الصحف اليومية، فإنه على المرشحين التواجد في مبنى الوزارة الكائن في طبربور، وكل من يتخلف عن استكمال الأوراق يعد مستنكفًا عن العمل.
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