Thursday, 18 April 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

4/17/2024 1:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، العشرات من المرشحين والمرشحات؛ لاستكمال إجراءات التعيين.
وبحسب الإعلان المنشور في الصحف اليومية، فإنه على المرشحين التواجد في مبنى الوزارة الكائن في طبربور، وكل من يتخلف عن استكمال الأوراق يعد مستنكفًا عن العمل.











MENAFN17042024000208011052ID1108103767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث