فيديو - خسائر بشرية ومادية خلفتها الأمطار الغزيرة في سلطنة عمان والإمارات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسبب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، في غرق أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية وتوقف المركبات على الطرق في جميع أنحاء دبي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا الفيضانات الغزيرة في سلطنة عمان إلى 18 بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.بدأت الأمطار في الهطول خلال الليل، مخلفة بركا ضخمة من المياه في الشوارع، فيما تسببت الرياح العاتية في تأجيل الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالسفر الدولي ومقر شركة طيران الإمارات للرحلات الطويلة.أغلقت المدارس أبوابها في أنحاء دولة الإمارات قبل العاصفة، وبدأ قطاع كبير من الموظفين الحكوميين العمل عن بعد، فيما لزم الكثير من العمال منازلهم أيضا.وهطول الأمطار أمر غير معتاد في دولة الإمارات، ولكنه يحدث بشكل دوري خلال أشهر الشتاء الباردة.



كما هطلت الأمطار في البحرين وقطر والسعودية وفي سلطنة عمان المجاورة توفي 18 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة، وفقا لبيان صدر الثلاثاء عن اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في البلاد وكان من بين الضحايا حوالي 10 طلبة جرفتهم سيارة ، إضافة الى شخص بالغ، ما أدى إلى تدفق التعازي على البلاد من حكام المنطقة.