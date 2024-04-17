النفط يهبط مع قلق إزاء الطلب فاق مخاوف إمدادات الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News)تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين، وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المئة، إلى 89.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو أيار 10 سنتات، أو 0.1 في المئة، إلى 85.26 دولار للبرميل.



وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبها الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.



وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينغ، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية: "تزايدت المخاوف بشأن الطلب بسبب التوقعات بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية ستؤجَّل على الأرجح والبيانات الاقتصادية الصينية الأضعف من المتوقع".



وأضاف: "نظراً لأن السوق ارتفعت حتى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال الإمدادات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فإن العدوان الإيراني المحدود نسبياً لم يوفر أساساً للشراء".



وتوقع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في نطاق يتراوح بين 83 و88 دولاراً دون حدوث أي تطورات جديدة.



وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن سلسلة البيانات المخيبة للآمال التي تظهر تضخماً أقوى من المتوقع تعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح وقتاً أطول مما كان يعتقد سابقاً ليصبح واثقاً من أن التضخم في طريقه إلى مستوى اثنين في المئة.



وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عدداً من مؤشرات مارس آذار، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفاً، ما يؤثر على الزخم العام.



واستبعد محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إلى فرض عقوبات أميركية شديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب القلق من رفع أسعار النفط وإثارة غضب الصين.



في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.



ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء.

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