إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة شمال غزة

ومع دخول الحرب يومها الـ194، أوقع قصف جوي ليلي شهداء في مدينتي رفح وغزة، بينما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في بعض المحاور شمالا، وسط اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

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