إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة شمال غزة

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة شمال غزة
التاريخ
4/17/2024 1:11:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بوحدة النخبة في سلاح الجو بجروح خطيرة، خلال اشتباكات شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء.
ومع دخول الحرب يومها الـ194، أوقع قصف جوي ليلي شهداء في مدينتي رفح وغزة، بينما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في بعض المحاور شمالا، وسط اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.
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