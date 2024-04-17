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إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة شمال غزة

4/17/2024 1:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بوحدة النخبة في سلاح الجو بجروح خطيرة، خلال اشتباكات شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء.

ومع دخول الحرب يومها الـ194، أوقع قصف جوي ليلي شهداء في مدينتي رفح وغزة، بينما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في بعض المحاور شمالا، وسط اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

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