درونات Ovod الروسية تحصل على منظومة جديدة للتعرف على الأهداف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مطورو درونات "Ovod" الروسية أنهم ابتكروا منظومة جديدة تسمح لهذه الدرونات بالتعرف على الأهداف والتعامل معها بشكل مستقل.



وحول الموضوع قال مبتكر طائرات "Ovod"، أندريه إيفانوف لوكالة نوفوستي الروسية:"لقد طورنا منظومة توجيه وتتبع ذكية لدرونات Ovod تمكن هذه الدرونات من التعرف على الأهداف ومهاجمتها دون تدخل بشري".



وأضاف:"المنظومة الجديدة التي تدعى Ploshad تساعد الدرونات على رصد أهدافها من خلال الكاميرات ومن ثم تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات للتعرف على الهدف كي يتم استهدافه بشكل دقيق ودون أخطاء.. هذا الحل سيسمح للدرونات الانتحارية بمهاجمة أهدافها في حال فقدان الاتصال بينها وبين المشغّل".

وأشار إيفانوف إلى أن الدرونات الانتحارية تضطر أحيانا لمغادرة مجال التحكم اللاسلكي عند تنفيذ بعض المهمات، إذ تصل إلى مكان خلف غابة أو خلف تلة أو مبنى، لذا ومع المنظومة الجديدة فإن الدرون سيكون قادرا على مواصلة مهمته وسيتعرف على الهدف ويدمره بغض النظر عما إذا كان الهدف ثابتا أم متحركا.

RT