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رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات في المنطقة

4/17/2024 1:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" - خلال اتصال هاتفي - مع أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.. إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان.. تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخطورة انعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.. مؤكدين ضرورة تحلي الأطراف كافة بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب وتبعاتها الوخيمة.

كما تناول الاتصال الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.. مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود والمساعي للوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية الكافية إلى سكان القطاع بشكل مستدام دون عوائق.

وشدد سموهما على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، بجانب العمل على إيجاد أفق سياسي للسلام العادل والشامل والدائم على أساس "حل الدولتين" والذي يضمن الاستقرار والأمن الإقليميين.

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