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تعرف على أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم

4/17/2024 12:06:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 5-7) درجات مئوية، ليسود طقساً دافئاً في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا مائل للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
ونوهت أن أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم في العقبة والأغوار 37 درجة مئوية أما العاصمة عمان تسجل 31 درجة مئوية اليوم.













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