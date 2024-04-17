تعرف على أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 5-7) درجات مئوية، ليسود طقساً دافئاً في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا مائل للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
ونوهت أن أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم في العقبة والأغوار 37 درجة مئوية أما العاصمة عمان تسجل 31 درجة مئوية اليوم.
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