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تصويت في مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين غدا

4/17/2024 12:06:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي سيصوت غدا الخميس على مشروع قرار صاغته الجزائر يوصي بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
والخميس الماضي، أعلنت رئاسة مجلس الأمن عدم التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس.














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