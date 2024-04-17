تصويت في مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين غدا

تصويت في مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين غدا
التاريخ
4/17/2024 12:06:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي سيصوت غدا الخميس على مشروع قرار صاغته الجزائر يوصي بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
والخميس الماضي، أعلنت رئاسة مجلس الأمن عدم التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس.
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