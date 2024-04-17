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قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

4/17/2024 12:06:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من جهة معبر الطيبة التجاري جنوب غرب طولكرم، وانتشارها في أحيائها وتحديدا الحي الشرقي، وفي شارع الحدادين ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة.













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