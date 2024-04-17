قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم
التاريخ
4/17/2024 12:06:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من جهة معبر الطيبة التجاري جنوب غرب طولكرم، وانتشارها في أحيائها وتحديدا الحي الشرقي، وفي شارع الحدادين ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة.
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