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الاحتلال يجدد قصفه على شمال مخيم النصيرات

4/17/2024 12:06:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي قبيل فجر اليوم الأربعاء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وكان 9 فلسطينيين استشهدوا أمس الثلاثاء جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات، وذلك بالتوازي مع العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال منذ أسبوع شمال المخيم.













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