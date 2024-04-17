الاحتلال يجدد قصفه على شمال مخيم النصيرات
التاريخ
4/17/2024 12:06:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي قبيل فجر اليوم الأربعاء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وكان 9 فلسطينيين استشهدوا أمس الثلاثاء جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات، وذلك بالتوازي مع العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال منذ أسبوع شمال المخيم.
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