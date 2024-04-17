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تحديث جديد على واتساب يثير غضب المستخدمين

4/17/2024 12:06:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أثار اعتماد تغيير جديد فيما يتعلق بحالة الاتصال والكتابة غضب مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية "واتساب".
وعمدت واتساب إلى إجراء تحديث جديد يجعل الشخص المتصل بالإنترنت يظهر بحرف كبير "O" (متصل)، أو عندما يكتب، فهو يظهر حرف "T" فقط.
وكان التطبيق يظهر سابقا عبارة "Typing" أو "Online".
ورغم أن تطبيق واتساب لم يعلن رسميا عن هذا التغيير الجديد إلا أنه حظي باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبهم.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أحد مستخدمي واتساب الغاضبين قوله: "يظهر أنه حرف كبير مختلف، ولكني أكرهه كثيرا".
وأضاف آخر: "هل هناك أي شخص آخر يكره هذا التطبيق (واتساب)، لأنه بشكل غير عقلاني، أضاف حرفا كبيرا في بداية الاتصال بالإنترنت والكتابة؟"
وتوقعت الصحيفة البريطانية أن يتم تثبيت هذا التغيير الجديد مع عدم وجود خيار متاح ضمن إعدادات واتساب للعودة إلى الإصدار السابق بالأحرف الصغيرة.













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