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(باريس سان جيرمان) يهزم (برشلونة) ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

4/16/2024 11:08:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 16 - 4 (كونا) -- تأهل (باريس سان جيرمان) الفرنسي الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على حساب (برشلونة) الإسباني بعد فوزه عليه بأربعة أهداف لهدف في مباراة إياب ربع النهائي من المسابقة اليوم الثلاثاء.
وتقدم (برشلونة) بهدف سجله البرازيلي رافينيا في الدقيقة 12 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي لكن (باريس سان جيرمان) قلب الطاولة على منافسه بأربعة أهداف لحسم الفوز والتأهل للدور المقبل مستغلا بذلك طرد مدافع الفريق الاسباني رونالد أراخو في وقت مبكر عند الدقيقة 29 ومن ثم المدرب خافي في الدقيقة 56 ما أفقد أصحاب الأرض توازنهم.
وسجل الفرنسي عثمان ديمبلي هدف التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 40 ثم أضاف البرتغالي فيتور فيريرا (فيتينيا) الهدف الثاني في الدقيقة 54.
وعزز كيليان مبابي النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 61 ثم اختتم بنفسه سجل الأهداف بهدف رابع قاتل في الدقيقة 89 ليقضي بشكل كلي على آمال (برشلونة) في قيادة المباراة إلى الوقت الإضافي.
وبذلك حسم (باريس سان جيرمان) تأهله الى نصف النهائي بنتيجة إجمالية (6-4) وذلك بعد فوز (برشلونة) بثلاثة أهداف لهدفين ذهابا على ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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