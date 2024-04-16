(باريس سان جيرمان) يهزم (برشلونة) ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 16 - 4 (كونا) -- تأهل (باريس سان جيرمان) الفرنسي الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على حساب (برشلونة) الإسباني بعد فوزه عليه بأربعة أهداف لهدف في مباراة إياب ربع النهائي من المسابقة اليوم الثلاثاء.
وتقدم (برشلونة) بهدف سجله البرازيلي رافينيا في الدقيقة 12 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي لكن (باريس سان جيرمان) قلب الطاولة على منافسه بأربعة أهداف لحسم الفوز والتأهل للدور المقبل مستغلا بذلك طرد مدافع الفريق الاسباني رونالد أراخو في وقت مبكر عند الدقيقة 29 ومن ثم المدرب خافي في الدقيقة 56 ما أفقد أصحاب الأرض توازنهم.
وسجل الفرنسي عثمان ديمبلي هدف التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 40 ثم أضاف البرتغالي فيتور فيريرا (فيتينيا) الهدف الثاني في الدقيقة 54.
وعزز كيليان مبابي النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 61 ثم اختتم بنفسه سجل الأهداف بهدف رابع قاتل في الدقيقة 89 ليقضي بشكل كلي على آمال (برشلونة) في قيادة المباراة إلى الوقت الإضافي.
وبذلك حسم (باريس سان جيرمان) تأهله الى نصف النهائي بنتيجة إجمالية (6-4) وذلك بعد فوز (برشلونة) بثلاثة أهداف لهدفين ذهابا على ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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