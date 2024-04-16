وزير الخارجية الجزائري يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات القضية الليبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 4 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الثلاثاء مستجدات القضية الليبية وضرورة مساهمة جميع الأطراف في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء لطي صفحة الخلافات بهذا البلد.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان "إن الوزير عطاف استقبل اليوم بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك المبعوث باتيلي وذلك عقب تقديم آخر تقرير له الى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا وإعلان استقالته من هذا المنصب".
وأوضح البيان أن "وزير الخارجية الجزائري أثنى خلال اللقاء على الجهود والمساعي التي بادر بها باتيلي خلال فترة عهدته للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتمكين دولة ليبيا الشقيقة من طي صفحة الخلافات والأزمة بصفة نهائية".
وأشار إلى أن "الطرفين اغتنما هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الليبية".
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري إلى نيويورك للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية وذلك بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN16042024000071011013ID1108103618
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