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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات القضية الليبية

4/16/2024 11:08:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 4 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الثلاثاء مستجدات القضية الليبية وضرورة مساهمة جميع الأطراف في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء لطي صفحة الخلافات بهذا البلد.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان "إن الوزير عطاف استقبل اليوم بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك المبعوث باتيلي وذلك عقب تقديم آخر تقرير له الى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا وإعلان استقالته من هذا المنصب".
وأوضح البيان أن "وزير الخارجية الجزائري أثنى خلال اللقاء على الجهود والمساعي التي بادر بها باتيلي خلال فترة عهدته للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتمكين دولة ليبيا الشقيقة من طي صفحة الخلافات والأزمة بصفة نهائية".
وأشار إلى أن "الطرفين اغتنما هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الليبية".
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري إلى نيويورك للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية وذلك بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون. (النهاية)

م ر / ر ج



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