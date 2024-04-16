أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 – 4 (كونا) -- استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الاميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر مع ولي العهد السعودي أكد خلاله الجانبان على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.
كما شددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.
وكانت إيران نفذت السبت الماضي هجوما واسعا بالطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف داخل الاحتلال الإسرائيلي ردا على استهدافه القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية مطلع الشهر الجاري. (النهاية)
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