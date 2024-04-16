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أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

4/16/2024 11:08:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 – 4 (كونا) -- استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الاميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر مع ولي العهد السعودي أكد خلاله الجانبان على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.
كما شددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.
وكانت إيران نفذت السبت الماضي هجوما واسعا بالطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف داخل الاحتلال الإسرائيلي ردا على استهدافه القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية مطلع الشهر الجاري. (النهاية)

س س س / ر ج



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