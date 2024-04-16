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الولايات المتحدة تقدم 154 مليون دولار مساعدات انسانية عاجلة لاثيوبيا

4/16/2024 11:08:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 – 4 (كونا) –- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء تقديم 154 مليون دولار كمساعدات انسانية عاجلة لاثيوبيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي ان الولايات المتحدة ستقدم تلك المنحة من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك لتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة الناتجة عن الصراع وانعدام الأمن في اثيوبيا.
واضاف ميلر ان المنحة تشمل أكثر من 19 مليون دولار مقدمة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والشركاء الإنسانيين الآخرين لدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين والسكان الضعفاء في جميع أنحاء إثيوبيا.
واشار الى ان هذا التمويل الإضافي يرفع اجمالي المساعدة الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة لإثيوبيا إلى ما يقرب من 243 مليون دولار منذ بداية السنة المالية 2024 لتظل اكبر مانح انساني لاثيوبيا.
واوضح ان تلك المساعدات ستسهم في توفير الخدمات الأساسية مثل المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة ودعم النازحين داخليا في اثيوبيا واللاجئين.
وتستضيف إثيوبيا الآن ما يقرب من مليون لاجئ وهو ثالث أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا ومنذ عام 2023 استقبلت أكثر من 130 الف لاجىء جديد فروا من الصراعات في السودان والصومال. (النهاية)

أ م م / ر ج



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