الولايات المتحدة تقدم 154 مليون دولار مساعدات انسانية عاجلة لاثيوبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 – 4 (كونا) –- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء تقديم 154 مليون دولار كمساعدات انسانية عاجلة لاثيوبيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي ان الولايات المتحدة ستقدم تلك المنحة من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك لتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة الناتجة عن الصراع وانعدام الأمن في اثيوبيا.
واضاف ميلر ان المنحة تشمل أكثر من 19 مليون دولار مقدمة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والشركاء الإنسانيين الآخرين لدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين والسكان الضعفاء في جميع أنحاء إثيوبيا.
واشار الى ان هذا التمويل الإضافي يرفع اجمالي المساعدة الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة لإثيوبيا إلى ما يقرب من 243 مليون دولار منذ بداية السنة المالية 2024 لتظل اكبر مانح انساني لاثيوبيا.
واوضح ان تلك المساعدات ستسهم في توفير الخدمات الأساسية مثل المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة ودعم النازحين داخليا في اثيوبيا واللاجئين.
وتستضيف إثيوبيا الآن ما يقرب من مليون لاجئ وهو ثالث أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا ومنذ عام 2023 استقبلت أكثر من 130 الف لاجىء جديد فروا من الصراعات في السودان والصومال. (النهاية)
أ م م / ر ج
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