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ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

4/16/2024 11:08:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 16 - 4 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الوكالة ان الجانبين بحثا خلال الاتصال تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب. (النهاية)

ع ش / ر ج



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