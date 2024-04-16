ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 16 - 4 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الوكالة ان الجانبين بحثا خلال الاتصال تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب. (النهاية)
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