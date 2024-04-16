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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون آخر التطورات بعد الهجوم الصاروخي الايراني

4/16/2024 11:08:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 16 - 4 (كونا) -- عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء اجتماعا غير رسمي عبر تقنية الفيديو لمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط على ضوء الهجوم الايراني الأخير بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد إسرائيل.
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل على ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة من أن "المنطقة على حافة الهاوية وعلينا أن نبتعد عن ذلك".
واتخذ الوزراء موقفا قويا مطالبين كافة الأطراف الفاعلة في المنطقة بالابتعاد عن الهاوية حتى لا يقعوا فيها.
وعقب انتهاء المؤتمر أكد بوريل "أن المناقشة الوزارية غير الرسمية أظهرت وحدة الاتحاد الأوروبي في إدانته القوية للهجوم الإيراني والتزامه بأمن إسرائيل واستعداده لتجنب المزيد من التصعيد وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس".
وأكد أن العمل في الأسابيع المقبلة سيركز على زيادة تواصل الاتحاد الأوروبي مع جميع الشركاء الرئيسيين في المنطقة وخارجها وعلى التدابير التقييدية.
ورأى أن ذلك "قد يستلزم توسيع نطاق النظام الحالي الذي يستهدف الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية الأوكرانية من خلال الطائرات بدون طيار ليشمل إمكانية فرض عقوبات على الصواريخ الإيرانية وكذلك تسليم الطائرات بدون طيار إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط".
وشدد الممثل الأعلى بقوة على ضرورة عدم نسيان غزة مشيرا إلى أنه لا توجد إمكانية لبناء سلام دائم في المنطقة إذا لم يتم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولهذا السبب يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لدى حماس ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي في غزة. (النهاية)

ح ت ص / ر ج



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