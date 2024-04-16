وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون آخر التطورات بعد الهجوم الصاروخي الايراني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 16 - 4 (كونا) -- عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء اجتماعا غير رسمي عبر تقنية الفيديو لمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط على ضوء الهجوم الايراني الأخير بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد إسرائيل.
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل على ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة من أن "المنطقة على حافة الهاوية وعلينا أن نبتعد عن ذلك".
واتخذ الوزراء موقفا قويا مطالبين كافة الأطراف الفاعلة في المنطقة بالابتعاد عن الهاوية حتى لا يقعوا فيها.
وعقب انتهاء المؤتمر أكد بوريل "أن المناقشة الوزارية غير الرسمية أظهرت وحدة الاتحاد الأوروبي في إدانته القوية للهجوم الإيراني والتزامه بأمن إسرائيل واستعداده لتجنب المزيد من التصعيد وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس".
وأكد أن العمل في الأسابيع المقبلة سيركز على زيادة تواصل الاتحاد الأوروبي مع جميع الشركاء الرئيسيين في المنطقة وخارجها وعلى التدابير التقييدية.
ورأى أن ذلك "قد يستلزم توسيع نطاق النظام الحالي الذي يستهدف الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية الأوكرانية من خلال الطائرات بدون طيار ليشمل إمكانية فرض عقوبات على الصواريخ الإيرانية وكذلك تسليم الطائرات بدون طيار إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط".
وشدد الممثل الأعلى بقوة على ضرورة عدم نسيان غزة مشيرا إلى أنه لا توجد إمكانية لبناء سلام دائم في المنطقة إذا لم يتم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولهذا السبب يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لدى حماس ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي في غزة. (النهاية)
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