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(بوروسيا دورتموند) يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب (أتليتيكو مدريد)

4/16/2024 11:08:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 16 - 4 (كونا) -- تأهل فريق (بوروسيا دورتموند) الألماني اليوم الثلاثاء إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد فوز حققه على نظيره الإسباني (أتليتيكو مدريد) بأربعة أهداف لهدفين في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.
وفي الدقيقة 34 تمكن يوليان براندت من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق (دورتموند) فيما سجل ماتسين الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وبحلول الدقيقة 49 سجل ماتس هوملز مدافع (دورتموند) هدفا بالخطأ في مرماه قبل أن يستطيع آنخل كوريا تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح (أتلتيكو مدريد) عند الدقيقة ال64.
لكن دورتموند لم يهتز وبقي مصرا على الفوز حيث أضاف نيكلاس فولكروغ لهدف الثالث للفريق الألماني بالدقيقة ال71 قبل أن يختتم مارسيل سابيتزر أهداف المباراة بالدقيقة ال74 بتوقيعه على الهدف الرابع لفريق (دورتموند) بتسديدة يسارية قوية في شباك الضيوف.
وبهذا الفوز تأهل (دورتموند) إلى منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة بعد الفوز بنتيجة مباراتي الذهاب والاياب حيث إنه كان قد خسر مباراة الذهاب بفارق هدف واحد فقط على أرض (اتليتيكو) بهدف لهدفين وليضرب بذلك موعدا مع فريق (باريس سان جيرمان) الفرنسي الذي فاز بدوره على برشلونة الإسباني. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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