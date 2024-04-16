(بوروسيا دورتموند) يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب (أتليتيكو مدريد)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 16 - 4 (كونا) -- تأهل فريق (بوروسيا دورتموند) الألماني اليوم الثلاثاء إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد فوز حققه على نظيره الإسباني (أتليتيكو مدريد) بأربعة أهداف لهدفين في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.
وفي الدقيقة 34 تمكن يوليان براندت من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق (دورتموند) فيما سجل ماتسين الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وبحلول الدقيقة 49 سجل ماتس هوملز مدافع (دورتموند) هدفا بالخطأ في مرماه قبل أن يستطيع آنخل كوريا تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح (أتلتيكو مدريد) عند الدقيقة ال64.
لكن دورتموند لم يهتز وبقي مصرا على الفوز حيث أضاف نيكلاس فولكروغ لهدف الثالث للفريق الألماني بالدقيقة ال71 قبل أن يختتم مارسيل سابيتزر أهداف المباراة بالدقيقة ال74 بتوقيعه على الهدف الرابع لفريق (دورتموند) بتسديدة يسارية قوية في شباك الضيوف.
وبهذا الفوز تأهل (دورتموند) إلى منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة بعد الفوز بنتيجة مباراتي الذهاب والاياب حيث إنه كان قد خسر مباراة الذهاب بفارق هدف واحد فقط على أرض (اتليتيكو) بهدف لهدفين وليضرب بذلك موعدا مع فريق (باريس سان جيرمان) الفرنسي الذي فاز بدوره على برشلونة الإسباني. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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