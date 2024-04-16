بريطانيا تعرب عن استيائها من تصاعد العنف في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 4 (كونا) –- أعربت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن استيائها من تصاعد العنف في الضفة الغربية والذي أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين على يد مستوطنين وإصابة 75 آخرين وتدمير ممتلكات ردا على مقتل طفل مستوطن يوم السبت الماضي.
وشددت الخارجية البريطانية في بيان على أن أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين غير مقبولة ويتعين على الاحتلال الاسرائيلي ان يوقفها على الفور والعمل على استعادة الهدوء في الضفة الغربية وإجراء تحقيق عاجل وشفاف في حوادث القتل ومحاسبة المعتدين.
ولفت البيان إلى أن بريطانيا فرضت عقوبات ضد مستوطنين متطرفين في وقت سابق ارتكبوا أعمال عنف ضد سكان الضفة الغربية مؤكدا التزام بريطانيا باتخاذ الإجراء اللازم وعلى وجه السرعة من أجل دعم السلام والاستقرار في الضفة. (النهاية)
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