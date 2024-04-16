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بريطانيا تعرب عن استيائها من تصاعد العنف في الضفة الغربية

4/16/2024 11:08:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 4 (كونا) –- أعربت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن استيائها من تصاعد العنف في الضفة الغربية والذي أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين على يد مستوطنين وإصابة 75 آخرين وتدمير ممتلكات ردا على مقتل طفل مستوطن يوم السبت الماضي.
وشددت الخارجية البريطانية في بيان على أن أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين غير مقبولة ويتعين على الاحتلال الاسرائيلي ان يوقفها على الفور والعمل على استعادة الهدوء في الضفة الغربية وإجراء تحقيق عاجل وشفاف في حوادث القتل ومحاسبة المعتدين.
ولفت البيان إلى أن بريطانيا فرضت عقوبات ضد مستوطنين متطرفين في وقت سابق ارتكبوا أعمال عنف ضد سكان الضفة الغربية مؤكدا التزام بريطانيا باتخاذ الإجراء اللازم وعلى وجه السرعة من أجل دعم السلام والاستقرار في الضفة. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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