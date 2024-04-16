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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

4/16/2024 11:08:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3145388 أبوظبي - بعثة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحقق 16 ميدالية في اليوم الأول لانطلاق المنافسات جميعها في لعبة التايكوندو 7 منها ذهبية و2 فضية و7 برونزية.
3145400 أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال ال24 ساعة الماضية وتسجل أعلى كمية أمطار في منطقة (خطم الشكلة) بإمارة العين بلغت 8ر254 ملم في أقل من 24 ساعة.
3145378 نيودلهي - الشرطة الهندية تعلن مقتل 29 متمردا ماويا في مواجهات مع قوات الامن بولاية (تشهاتيسجاره) وسط البلاد. (النهاية)

ر ج



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