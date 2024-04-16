موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3145388 أبوظبي - بعثة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحقق 16 ميدالية في اليوم الأول لانطلاق المنافسات جميعها في لعبة التايكوندو 7 منها ذهبية و2 فضية و7 برونزية.
3145400 أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال ال24 ساعة الماضية وتسجل أعلى كمية أمطار في منطقة (خطم الشكلة) بإمارة العين بلغت 8ر254 ملم في أقل من 24 ساعة.
3145378 نيودلهي - الشرطة الهندية تعلن مقتل 29 متمردا ماويا في مواجهات مع قوات الامن بولاية (تشهاتيسجاره) وسط البلاد. (النهاية)
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