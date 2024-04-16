اختتام دورة أصدقاء الشرطة في أوقاف الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 16 نيسان (بترا)- نظمت مديرية أوقاف الزرقاء، بالتعاون مع مديرية شرطة الزرقاء/ قسم الشرطة المجتمعية في مركز أمن الحسين احتفالًا بتخريج المشاركين في دورة أصدقاء الشرطة بمسجد عقبة بن عامر من طلبة دور القرآن الكريم.
وجرى التخريج بحضور مدير مركز أمن الحسين المقدم محمد الدعجة ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة وإمام المسجد رجائي المشاقبة وعدد من ممثلي المجتمع المحلي.
وتحدث الحراحشة عن أهمية التشاركية بين جهاز الأمن العام ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين، من خلال عقد مثل هذه الدورات التثقيفية ضد الآفات المجتمعية والإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ العقوبات المجتمعية والاهتمام بالتوعية المرورية، بهدف الوصول إلى مجتمع آمن ومستقر.
من جانبه قال المقدم الدعجة: "إننا فخورون بهذا الجيل المنفتح على الخدمات الإلكترونية"، لافتا إلى أن جهاز الأمن العام يهدف إلى حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية وآفة المخدرات وكافة الآفات المجتمعية التي باتت تغزو مجتمعاتنا مؤخرًا.
--(بترا)
ع ض/ ب ع/ هـ ح
16/04/2024 23:29:19
MENAFN16042024000117011021ID1108103610
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