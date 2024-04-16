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اختتام دورة أصدقاء الشرطة في أوقاف الزرقاء

4/16/2024 11:08:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 16 نيسان (بترا)- نظمت مديرية أوقاف الزرقاء، بالتعاون مع مديرية شرطة الزرقاء/ قسم الشرطة المجتمعية في مركز أمن الحسين احتفالًا بتخريج المشاركين في دورة أصدقاء الشرطة بمسجد عقبة بن عامر من طلبة دور القرآن الكريم.
وجرى التخريج بحضور مدير مركز أمن الحسين المقدم محمد الدعجة ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة وإمام المسجد رجائي المشاقبة وعدد من ممثلي المجتمع المحلي.
وتحدث الحراحشة عن أهمية التشاركية بين جهاز الأمن العام ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين، من خلال عقد مثل هذه الدورات التثقيفية ضد الآفات المجتمعية والإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ العقوبات المجتمعية والاهتمام بالتوعية المرورية، بهدف الوصول إلى مجتمع آمن ومستقر.
من جانبه قال المقدم الدعجة: "إننا فخورون بهذا الجيل المنفتح على الخدمات الإلكترونية"، لافتا إلى أن جهاز الأمن العام يهدف إلى حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية وآفة المخدرات وكافة الآفات المجتمعية التي باتت تغزو مجتمعاتنا مؤخرًا.
--(بترا)
ع ض/ ب ع/ هـ ح
16/04/2024 23:29:19

MENAFN16042024000117011021ID1108103610

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