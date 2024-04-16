استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
4/16/2024 11:08:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 نيسان (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، وارتفع بعضها قليلا بعد انخفاضها أمس 600 نقطة، كما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 85.38 دولار للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 63 نقطة فقط ليصل إلى 37798 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 19 نقطة، ليصل إلى 15865 نقطة.
كما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 10 نقاط ليصل إلى 5051 نقطة.
--(بترا)
م د/ب ع/ ه ح
16/04/2024 23:22:28
MENAFN16042024000117011021ID1108103609
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