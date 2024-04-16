استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 نيسان (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، وارتفع بعضها قليلا بعد انخفاضها أمس 600 نقطة، كما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 85.38 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 63 نقطة فقط ليصل إلى 37798 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 19 نقطة، ليصل إلى 15865 نقطة.

كما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 10 نقاط ليصل إلى 5051 نقطة.

--(بترا)

م د/ب ع/ ه ح

16/04/2024 23:22:28