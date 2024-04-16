القوات المسلحة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية، احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وتشكيلاتها ووحداتها اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف 16 نيسان من كل عام.

وتزينت مباني القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وتشكيلاتها ووحداتها بالعلم الأردني الذي يمثل رمزية وطنية تنطوي على معاني الكبرياء والاعتزاز بالراية الوطنية التي حملها الأحفاد عن الأجداد ليبقى الأردن عزيزاً منيعاً، وتبقى رايته خفاقة بقيادة جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بعد أن رفعتها زنود الأردنيين والهواشم جنباً إلى جنب لرسم ملامح دولتهم.

كما يعتبر العلم رمزاً مُبجلاً لشرف الوطن وسؤدده وجلاله وكرامته واستقلاله وعزة أبنائه، ويتشح ببهاء ألوان استمدت دلالاتها وحضورها وتواصلها من أصالة التاريخ المضمخ بالعراقة والرفعة، إضافةً إلى أن العلم الأردني قصة تروي سيرة الأجداد والأمجاد، وبطولات خضبت أرضه الطهور بدم شهدائنا ونشامى جيشنا العربي الذين ما انفكوا على جمرة المعاناة يمتشقون سيوفهم ذوداً عن الحمى الأردني الهاشمي الأغلى.

واليوم الوطني للعلم الأردني مناسبة وطنية، جاءت لتجسد لونا من ألوان الانتماء الوطني لراية انبثقت من راية الثورة العربية الكبرى، منهاجاً وشريعة ولتكون للأجيال القادمة نبراساً يهتدى وقنديلاً يضيء مستقبلاً واعداً في وطن أردني المنشأ، والهوية العربية، الذي لم يعرف إلا الأمن والمحبة والسلام تحت ظل القيادة الهاشمية الفذة.

يشار إلى أن اليوم الوطني للعلم أقرّه مجلس الوزراء في الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، إذ رفع الأردنيون العلم مع إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946.

--(بترا)

ل م/ ب ع/هـ ح

16/04/2024 23:06:45