الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع عقوباته على إيران

الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع عقوباته على إيران
التاريخ
4/16/2024 11:08:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد يعتزم توسيع دائرة عقوباته التي سبق أن فرضها على إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل ليل السبت الأحد.
وقال بوريل إثر اجتماع طارئ عبر الفيديو ضم وزراء خارجية دول الاتحاد، "تقضي الفكرة بتوسيع نظام العقوبات الموجود فيما يتصل بالمسيّرات الإيرانية".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
16/04/2024 22:56:03
MENAFN16042024000117011021ID1108103607
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