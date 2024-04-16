الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع عقوباته على إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد يعتزم توسيع دائرة عقوباته التي سبق أن فرضها على إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل ليل السبت الأحد.

وقال بوريل إثر اجتماع طارئ عبر الفيديو ضم وزراء خارجية دول الاتحاد، "تقضي الفكرة بتوسيع نظام العقوبات الموجود فيما يتصل بالمسيّرات الإيرانية".

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

16/04/2024 22:56:03