الدخل والمبيعات تحصل على شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16نيسان(بترا)- حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، على شهادة ISO 27001 المتخصصة في إدارة أمن المعلومات؛ بعد تحقيقها لشروط ومتطلبات الحصول على الشهادة واجتيازها بنجاح فحص معيار ISO 27001.
وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز المهم يؤكد كفاءة نظام إدارة المخاطر السيبرانية وتفاني الدائرة وحرصها الذي توليه لتأمين إدارة البيانات في الحفاظ على معايير صارمة لأمن وأمان المعلومات، وكذلك التزامها التام بضمان سرية ونزاهة وتوفر المعلومات الحيوية وتحقيق الدائرة لجميع متطلبات وضوابط المعيار ISO 27001.
وأضاف أن حصول الدائرة على هذه الشهادة يسلط الضوء على ما تظهره من حرص في حماية البيانات المالية وتعزيز تدابير الأمان، ويبرز مكانتها كمؤسسة حكومية رائدة ومتميزة في دعم ممارسات إدارة البيانات الآمنة في الأردن، ويشير إلى التزامها التام بالامتثال للمعايير العالمية.
وأشاد أبو علي، خلال اللقاء، بدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومشروع الإدارة المالية العامة والإدارة في الشراكة بالإصلاحات التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في جميع المجالات الفنية والإدارية والمالية.
--(بترا)
رش/ب ع/ هـ ح
16/04/2024 22:44:27
MENAFN16042024000117011021ID1108103606
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