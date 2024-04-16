الدخل والمبيعات تحصل على شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16نيسان(بترا)- حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، على شهادة ISO 27001 المتخصصة في إدارة أمن المعلومات؛ بعد تحقيقها لشروط ومتطلبات الحصول على الشهادة واجتيازها بنجاح فحص معيار ISO 27001.

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز المهم يؤكد كفاءة نظام إدارة المخاطر السيبرانية وتفاني الدائرة وحرصها الذي توليه لتأمين إدارة البيانات في الحفاظ على معايير صارمة لأمن وأمان المعلومات، وكذلك التزامها التام بضمان سرية ونزاهة وتوفر المعلومات الحيوية وتحقيق الدائرة لجميع متطلبات وضوابط المعيار ISO 27001.

وأضاف أن حصول الدائرة على هذه الشهادة يسلط الضوء على ما تظهره من حرص في حماية البيانات المالية وتعزيز تدابير الأمان، ويبرز مكانتها كمؤسسة حكومية رائدة ومتميزة في دعم ممارسات إدارة البيانات الآمنة في الأردن، ويشير إلى التزامها التام بالامتثال للمعايير العالمية.

وأشاد أبو علي، خلال اللقاء، بدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومشروع الإدارة المالية العامة والإدارة في الشراكة بالإصلاحات التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في جميع المجالات الفنية والإدارية والمالية.

--(بترا)

رش/ب ع/ هـ ح

16/04/2024 22:44:27