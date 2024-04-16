الصحة العالمية تجدد نداءها لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة بناء المستشفيات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- جددت منظمة الصحة العالمية نداءها لوقف إطلاق النار لإدخال الإغاثة الإنسانية إلى غزة والمساعدة في إعادة بناء المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء الذي دُمر بعد التوغل الإسرائيلي الأخير.
وفي أعقاب بعثة جديدة قامت بها الوكالة أمس الاثنين إلى المنشأة الطبية المدمرة في مدينة غزة، قال المتحدث باسمها طارق ساريفيتش إن الثلث فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى، ما تزال عاملة، مما يؤكد ضرورة الحفاظ على ما تبقى من النظام الصحي في القطاع.
وأضاف أن الاحتياجات في غزة ما تزال كبيرة، حيث أصيب أكثر من 76 ألف شخص على الأقل، وفقا للسلطات المحلية، فيما حذرت العديد من الوكالات الأممية مرارا وتكرارا من أن عمليات بتر الأطراف والولادات القيصرية تتم دون تخدير.
وشدد ساريفيتش على الحاجة إلى آلية فعالة وشفافة وعملية لتجنب استهداف أو تعرض القوافل والعاملين الإنسانيين للأذى، لافتا الى أن هناك مخاوف بشأن بروتوكولات التنسيق والإخطار بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الحكومية عندما تم استهداف سياراتها بقصف إسرائيلي مطلع نيسان الجاري.
وقال ياساريفيتش إن أكثر من نصف البعثات المخطط لها من قبل "الصحة العالمية" بين تشرين الأول ونهاية آذار "إما تم رفضها أو تأخيرها أو واجهت عقبات أخرى أدت إلى تأجيلها"، مشددا على الحاجة الماسة لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
--(بترا)
ا ن/ب ع/ هـ ح
16/04/2024 22:42:39
MENAFN16042024000117011021ID1108103605
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