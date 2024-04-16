الصحة العالمية تجدد نداءها لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة بناء المستشفيات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- جددت منظمة الصحة العالمية نداءها لوقف إطلاق النار لإدخال الإغاثة الإنسانية إلى غزة والمساعدة في إعادة بناء المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء الذي دُمر بعد التوغل الإسرائيلي الأخير.

وفي أعقاب بعثة جديدة قامت بها الوكالة أمس الاثنين إلى المنشأة الطبية المدمرة في مدينة غزة، قال المتحدث باسمها طارق ساريفيتش إن الثلث فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى، ما تزال عاملة، مما يؤكد ضرورة الحفاظ على ما تبقى من النظام الصحي في القطاع.

وأضاف أن الاحتياجات في غزة ما تزال كبيرة، حيث أصيب أكثر من 76 ألف شخص على الأقل، وفقا للسلطات المحلية، فيما حذرت العديد من الوكالات الأممية مرارا وتكرارا من أن عمليات بتر الأطراف والولادات القيصرية تتم دون تخدير.

وشدد ساريفيتش على الحاجة إلى آلية فعالة وشفافة وعملية لتجنب استهداف أو تعرض القوافل والعاملين الإنسانيين للأذى، لافتا الى أن هناك مخاوف بشأن بروتوكولات التنسيق والإخطار بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الحكومية عندما تم استهداف سياراتها بقصف إسرائيلي مطلع نيسان الجاري.

وقال ياساريفيتش إن أكثر من نصف البعثات المخطط لها من قبل "الصحة العالمية" بين تشرين الأول ونهاية آذار "إما تم رفضها أو تأخيرها أو واجهت عقبات أخرى أدت إلى تأجيلها"، مشددا على الحاجة الماسة لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

--(بترا)

ا ن/ب ع/ هـ ح

16/04/2024 22:42:39