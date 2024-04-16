القوات المسلحة: استمرار دوريات سلاح الجو الملكي لحماية مجالنا الجوي
التاريخ
4/16/2024 11:08:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بأن سلاح الجو الملكي الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة الأردنية الهاشمية لحماية مجالنا الجوي.
وأكد، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة تعمل على حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين.
--(بترا)
ل م/ب ع/ هـ ح
16/04/2024 22:52:32
MENAFN16042024000117011021ID1108103604
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