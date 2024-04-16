القوات المسلحة: استمرار دوريات سلاح الجو الملكي لحماية مجالنا الجوي

عمان 16 نيسان (بترا)- صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بأن سلاح الجو الملكي الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة الأردنية الهاشمية لحماية مجالنا الجوي. وأكد، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة تعمل على حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين. --(بترا) ل م/ب ع/ هـ ح 16/04/2024 22:52:32

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