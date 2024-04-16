الميثاق الوطني يشيد بالجهود الأردنية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- أشاد حزب الميثاق الوطني بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، منذ العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين المحتلة، وقطاع غزة بشكل خاص.
وقال حزب الميثاق في البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، إن المكتب السياسي للحزب قام مؤخرًا بزيارة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تم الاطلاع على جهودها الرامية في إرسال المساعدات برًا وجوًا لقطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك، لافتا إلى أن مجموع المساعدات الإغاثية بلغ 13435طنًا.
وبحسب الأرقام التي اطلع عليها المكتب السياسي للحزب، فقد تم إرسال 52 طائرة مساعدات إلى العريش المصرية، منها 13 طائرة من خلال الهيئة، و 39 طائرة بالشراكة مع المنظمات الدولية، فيما بلغ إجمالي الإنزالات الجوية 266 إنزالًا منها 82 إنزالًا أردنيًا، و184 إنزالًا بالشراكة مع دول شقيقة، وصديقة.
وبلغ مجموع القوافل المرسلة عن الطريق البري جسر الملك الحسين قطاع غزة 887 شاحنة، منها 349 شاحنة بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي -و 538 شاحنة بالشراكة مع المنظمات الدولية، في حين بلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر من المساعدات التي تنفذها الهيئة مع المنظمات الشريكة داخل قطاع غزة ما يزيد عن 455 ألف مستفيد.
وتمّ خلال شهر رمضان المبارك توزيع 250 ألف وجبة إفطار، و 9200 كيس طحين على أهلنا في قطاع غزة بوزن 230 ألف كيلو طحين، ليبلغ مجموع المساعدات المرسلة من الأردن للقطاع 13435 طنًا.
وثمن الميثاق جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتواصلة مع قواتنا المسلحة الأردنية، والدول الشقيقة، والصديقة، ومنظمات، ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة الذي يمر بظروف صعبة نتيجة العدوان الغاشم من قبل الاحتلال.
وأكد الميثاق دعمه المستمر للجهود التي تقوم بها قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي- عبر سلاح الجو الملكي في الدفاع عن أمن الوطن، والمواطن، وسيادة المملكة، رافضًا كل الأكاذيب، والأخبار المفبركة المشككة بالموقف الأردني تجاه أهلنا في فلسطين.
--(بترا)
ن ن/ب ع/ هـ ح
16/04/2024 22:41:09
MENAFN16042024000117011021ID1108103603
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