الميثاق الوطني يشيد بالجهود الأردنية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- أشاد حزب الميثاق الوطني بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، منذ العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين المحتلة، وقطاع غزة بشكل خاص.

وقال حزب الميثاق في البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، إن المكتب السياسي للحزب قام مؤخرًا بزيارة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تم الاطلاع على جهودها الرامية في إرسال المساعدات برًا وجوًا لقطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك، لافتا إلى أن مجموع المساعدات الإغاثية بلغ 13435طنًا.

وبحسب الأرقام التي اطلع عليها المكتب السياسي للحزب، فقد تم إرسال 52 طائرة مساعدات إلى العريش المصرية، منها 13 طائرة من خلال الهيئة، و 39 طائرة بالشراكة مع المنظمات الدولية، فيما بلغ إجمالي الإنزالات الجوية 266 إنزالًا منها 82 إنزالًا أردنيًا، و184 إنزالًا بالشراكة مع دول شقيقة، وصديقة.

وبلغ مجموع القوافل المرسلة عن الطريق البري جسر الملك الحسين قطاع غزة 887 شاحنة، منها 349 شاحنة بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي -و 538 شاحنة بالشراكة مع المنظمات الدولية، في حين بلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر من المساعدات التي تنفذها الهيئة مع المنظمات الشريكة داخل قطاع غزة ما يزيد عن 455 ألف مستفيد.

وتمّ خلال شهر رمضان المبارك توزيع 250 ألف وجبة إفطار، و 9200 كيس طحين على أهلنا في قطاع غزة بوزن 230 ألف كيلو طحين، ليبلغ مجموع المساعدات المرسلة من الأردن للقطاع 13435 طنًا.

وثمن الميثاق جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتواصلة مع قواتنا المسلحة الأردنية، والدول الشقيقة، والصديقة، ومنظمات، ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة الذي يمر بظروف صعبة نتيجة العدوان الغاشم من قبل الاحتلال.

وأكد الميثاق دعمه المستمر للجهود التي تقوم بها قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي- عبر سلاح الجو الملكي في الدفاع عن أمن الوطن، والمواطن، وسيادة المملكة، رافضًا كل الأكاذيب، والأخبار المفبركة المشككة بالموقف الأردني تجاه أهلنا في فلسطين.

--(بترا)

ن ن/ب ع/ هـ ح

16/04/2024 22:41:09